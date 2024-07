Rafał Trzaskowski ogłosi start w wyborach prezydenckich? Polityk komentuje

Na antenie TVN24 Rafał Trzaskowski odniósł się do sondażu, z którego wynika, że cieszy się on największym zaufaniem Polaków. Badanie wskazuje także, że dotychczasowy lider rankingu – prezydent Andrzej Duda – znalazł się dopiero na trzecim miejscu.

Reklama

- Ja się oczywiście bardzo cieszę, że znowu jestem politykiem, który jest obdarzony największym zaufaniem — powiedział na antenie TVN24 Trzaskowski. Jak podkreślił, "te sondaże się zmieniają”.

Rafał Trzaskowski ogłosi start w wyborach? Prezydent Warszawy powiedział, kiedy zapadnie decyzja

Rafał Trzaskowski zapytany został także, kiedy ogłosi potencjalny start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. - Jest zdecydowanie za wcześnie, żeby o tym mówić. Decyzja zapadnie, tak jak o tym mówiłem, w ramach Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, na pewno w drugiej połowie tego roku - powiedział.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Coraz mniej Polaków ufa Andrzejowi Dudzie. Kto wypadł od niego lepiej? Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski cieszy się największym zaufaniem Polaków – wynika z rankingu zaufania, który przygotował IBRiS dla Onetu. Dotychczasowy lider rankingu, prezydent Andrzej Duda znalazł się dopiero na trzecim miejscu.

Polityka dopytywano także, o to, czy nie chciałby ogłosić kandydatury teraz i mieć więcej czasu na kampanię. Jak zaznaczył, w 2018 roku – kiedy po raz pierwszy kandydował na prezydenta Warszawy – "prowadził rok kampanię wyborczą, bardzo intensywną i po pierwszym tygodniu wszyscy stracili nią zainteresowanie”. - Jak pojawił się Patryk Jaki, to wszyscy mówili: "jaki świeży kandydat, co robi Trzaskowski?", mimo że pracowałem pół roku - powiedział prezydent Warszawy. - Trzeba wybrać odpowiedni moment, wszyscy się musimy porozumieć - stwierdził.