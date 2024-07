W rozmowie z Polsat News Grzegorz Schetyna odniósł się do tego, że Sejm nie uchwalił ustawy dekryminalizującej pomoc w aborcji. - Źle się stało, że ta ustawa nie przeszła, zabrakło konsekwencji, refleksu — ocenił senator KO. - Zaskakujące jest, że duża część posłów i posłanek klubu PSL nie głosowała — dodał.

Grzegorz Schetyna: Źle się stało, że ustawa ws. dekryminalizacji aborcji nie przeszła

Sejm w piątek nie uchwalił ustawy dekryminalizującej pomoc w aborcji – przeciw było 218 posłów, w tym 24 posłów PSL-TD. Głos w tej sprawie zajął w rozmowie z Polsat News Grzegorz Schetyna. - Ja myślę, że to nie są strony. Źle się stało, że ta ustawa nie przeszła, zabrakło konsekwencji, refleksu. Zaskakujące jest, że duża część posłów i posłanek klubu PSL nie głosowała. To jest złe, bo każde przegrane głosowanie koalicji jest złe — ocenił polityk.

Jak stwierdził Schetyna, ta sytuacja jest nienajlepsza wizerunkowo dla koalicji, gdyż – jak zaznaczył polityk – "to jest porażka, w takiej sytuacji przegrywamy wszyscy". - Jeśli się nie ma większości, to się nie stawia trudnych głosowań - dodał.

Schetyna zapytany został również o to, co oznacza to, że premier "źle policzył”. Senator podkreślił, że "wszystko wydawało się policzone”. - Ci, którzy dziś grożą, pomstują i wygrażają pięściami. Ci, którzy to robią, niech się zastanowią, czy chcą tej ustawy - powiedział Schetyna. Jak dodał, głosy PSL są kluczowe, by kolejne podejście do ustawy było udane.