Dlaczego projekt o rencie wdowiej jest ważny? Była konferencja z udziałem premiera Donalda Tuska i z pani udziałem, a w czwartek ustawą ma zająć się Sejm.

Śmierć osoby bliskiej to zawsze jest tragedia, cios emocjonalny również dla osób starszych. Ale gdy odchodzi druga osoba, to – czasami o tym zapominamy – też jest cios finansowy. Bo nie znika konieczność zakupu pralki, nie znikają rachunki, ale przychody gospodarstwa domowego zmniejszają się o połowę. I to właśnie dla nich, dla osób starszych, jest projekt renty wdowiej, po to, by im w tej trudnej sytuacji pomóc. Ten projekt jest bliski memu sercu, bo razem z OPZZ już w 2022 roku zaczęliśmy zbiórkę podpisów pod tym projektem. Poprzednia władza trzymała go w zamrażarce, w tej kadencji pojawił się na nowo.

Teraz do prac nad projektem – pod którym podpisało się ponad 200 tysięcy osób – dołączyła Rada Ministrów. Oczywiście wskazując uwarunkowania, pod którymi ten projekt wejdzie w życie, ale jednak może się on pojawić w systemie już w 2025 r. To jest ważna pomoc dla osób starszych.

Czy rozmowy na ten temat w koalicji były długie i trudne? Tak sugerował premier Donald Tusk.