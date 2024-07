Biden wypada z gry o tron. Jak powinna działać UE?

– Jeśli to przyjmujemy – jak ja przyjąłem w mojej książce „Partners of First Resort” – za punkt wyjścia, to ta współpraca powinna być tak samo ważna dla Waszyngtonu – dodaje Szewczyk, który pracował też m.in. jako doradca ds. międzynarodowych w think-tanku Komisji Europejskiej, doradca ambasadorki USA przy ONZ Samanthy Power i członek sztabu planowania polityki sekretarza stanu USA Johna Kerry’ego.

Reakcje liderów UE

Liderki i liderzy UE – szefowa Komisji Ursula von der Leyen, szef unijnej dyplomacji Josep Borrell i jego następczyni Kaja Kallas czy przewodniczący Rady Charles Michel – nie skomentowali od razu decyzji amerykańskiego prezydenta. Z szefów państw członkowskich zareagowali przede wszystkim premier Polski Donald Tusk i kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Ten ostatni nazwał Bidena „przyjacielem” i ocenił, że to dzięki Bidenowi „współpraca transatlantycka jest bliska, NATO jest silne, a USA jest dobrym i godnym zaufania partnerem”.

Tusk decyzję Bidena określił „być może najtrudniejszą w życiu”. Podkreślił, że dzięki Bidenowi „Polska, Ameryka i świat były bezpieczniejsze, a demokracja i wolność silniejsze”. W podobnym tonie – podziwu za „odważną i godną decyzję” i chwaląc wysiłki Bidena w walce z kryzysem gospodarczym i we wsparciu Ukrainy – wypowiedział się premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Amerykańsko-europejska nawigacja po Atlantyku

Jak będą wyglądać relacje UE z USA i czego należy się spodziewać po Harris w kwestii UE, Ukrainy, Chin czy Bliskiego Wschodu?

– Przez ostatnie kilka lat Kamala Harris oraz jej główny doradca do spraw bezpieczeństwa Phil Gordon uczestniczyli w konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Gordon jest bardzo dobrze znany w Europie. Jeżeli Harris zdobędzie nominację i wygra, to można przewidywać, że byłaby to w dużej mierze kontynuacja ostatnich czterech lat – mówi ekspert GMFUS.