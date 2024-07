Michał Kolanko: Wakacyjny ból głowy koalicji rządzącej

Kontekst prezydencki

W tym wszystkim nie można zgubić jednego, ważnego kontekstu — przyszłorocznych wyborów prezydenckich. W praktyce przygotowania do nich, wewnętrzne dywagacje i dyskusje trwają. Nikogo nie trzeba przekonywać co do ich stawki jeśli chodzi o samych polityków, zaplecze, sztabowców itd. Pytanie jednak o wyborców. I to pojawia się kolejny problem dla koalicji. Bez ustaw, które będzie wetował seryjnie prezydent Andrzej Duda trudniej będzie koalicji rządzącej przekonywać wyborców, że trzeba powtórzyć przynajmniej częściowo mobilizację z 15 X. Jeśli zakorzeni się pogląd, że problem z „dowożeniem” obietnic tkwi w samej koalicji, to jej kandydaci będą mieli problem. Zwłaszcza kandydat Koalicji Obywatelskiej, największej partii w tejże koalicji. To najlepiej pokazuje, jak problematyczny staje się legislacyjny klincz w wielu obszarach.

Premier Donald Tusk pisał niedawno — jeszcze przed głosowaniem w sprawie dekryminalizacji aborcji - że zbliża się czas decyzji. I mimo wakacji jego stwierdzenie pozostaje aktualne. Liderzy koalicji rządzącej muszą odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: Czego w zasadzie chcą? Im szybciej znajdą odpowiedź, tym lepiej.