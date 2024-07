Śledztwo prowadzone w warszawskiej prokuraturze również dotyczy podejrzenia wyłudzenia środków z PE, ale na fikcyjne zatrudnienie asystentów krajowych, za których płacił Parlament Europejski. O sprawie, która ma związek z byłym posłem PiS Łukaszem Z., kilka lat temu pisał portal OKO.press.

Od Łukasza Z. do europosłów PiS

„Znany z licznych skandali były poseł PiS – Łukasz Z. został oskarżony o oszustwo. Według prokuratury, pracownik jego gospodarstwa rolnego był fikcyjnie zatrudniony najpierw jako jego asystent poselski, a potem asystent europosła Ryszarda Czarneckiego. Z Sejmu i europarlamentu dostał ponad 57 tys. zł wynagrodzenia” – czytamy w publikacji portalu.

W czerwcu 2020 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi Z. Został uniewinniony, ale w apelacji m.in. złożonej przez prokuraturę sąd wyrok zmienił. „Według śledczych, były poseł PiS w latach 2012–2014 zorganizował fikcyjne zatrudnienie dla Grzegorza W. Najpierw zatrudniał go w swoim biurze poselskim we Włocławku, a potem załatwił mu posadę asystenta europosła PiS Ryszarda Czarneckiego. Dzięki temu Grzegorz W. otrzymał 13,2 tys. zł wynagrodzenia z Kancelarii Sejmu RP i 44,2 tys. zł z Parlamentu Europejskiego. W rzeczywistości Grzegorz W. nie wykonywał jednak obowiązków asystenta posła i europosła, lecz przez 2 lata, 5 dni w tygodniu, po kilka godzin dziennie, pracował w prywatnym gospodarstwie rolnym Łukasza Z. i jego ówczesnej żony” – pisał portal.

Sąd nakazał prowadzić prokuraturze wątki dotyczące europosłów. Śledztwo trwało, ale ostatecznie nikt zarzutów w nim nie otrzymał. W styczniu tego roku postępowanie zostało umorzone.

Ryszard Czarnecki: Zatrudniłem go na prośbę posła Z.

Teraz, jak informuje nas prok. Skiba, śledztwo ma wyjaśnić odpowiedzialność europosłów. Część wątków może być już umorzona, bo dotyczy lat 2006–2011. Są jednak wątki „niekorzystnego rozporządzenia środkami z PE”, które dotyczą lat 2014–2019 (kwota rzekomego wyłudzenia na fikcyjnego asystenta krajowego to 139 tys. zł). Podejrzane mogą być także umowy cywilnoprawne na biuro europosła Złotowskiego (większość z nich na ponad 6 tys. zł każda) podpisywane w latach 2015–2016.