Kto stanie na czele KE jeśli von der Leyen przegra? Jest plan B

Szukanie głosów konserwatystów i Zielonych

Niemka do nominacji potrzebuje bezwzględnej większości głosów w PE, czyli 361, niezależnie od tego, ile osób będzie w tym dniu na sali. Chadecy, socjaliści i liberałowie mają razem 401 mandatów, a jeśli do tych znanych już przeciwników dojdą inni, nieujawnieni z nazwiska, to wynik jest niepewny. Von der Leyen próbuje uzyskać poparcie od pojedynczych delegacji narodowych w innych grupach politycznych. Nie rozmawia ze skrajną prawicą, czyli z tzw. Patriotami, do których należy m.in. francuskie Zjednoczenie Narodowe, włoska Liga czy Partie Wolności z Austrii i Holandii.

Czytaj więcej Polityka Parlament Europejski. PiS zostaje w EKR. „Mówili tylko o stanowiskach i pieniądzach” Viktor Orbán zjednoczył skrajną prawicę i stworzył trzecią co do wielkości frakcję w Parlamencie Europejskim. Ma u siebie przedstawicieli Le Pen i holenderskich nacjonalistów, ale nie ma PiS ani Konfederacji.

Wykluczona z ewentualnej współpracy jest też druga grupa skrajnej prawicy, nazwana Europą Suwerennych Narodów, do której należą m.in. eurodeputowani Alternatywy dla Niemiec czy polskiej Konfederacji. Natomiast negocjuje z Zielonymi, z którymi ma wiele wspólnych punktów, jak np. polityka wobec Rosji i Ukrainy czy poparcie dla Zielonego Ładu, na którym Zielonym bardzo zależy. Ale też są poważne różnice, w tym poparcie dla umów o wolnym handlu z państwami trzecimi czy pakt migracyjny. Zielonym szczególnie przeszkadzają umowy z państwami pochodzenia i tranzytu imigrantów. Uważają, w dużej części słusznie, że umowy z Tunezją to sankcjonowanie rządów autokratów łamiących prawa człowieka. Jednak dla większości państw członkowskich bez tych umów niemożliwe będzie zapanowanie nad nielegalną imigracją. Von der Leyen będzie musiała przekonać Zielonych, że opłaca im się zagłosować nad jej kandydaturą, bo gwarantuje przynajmniej część ich priorytetów.

Niemka rozmawia także z niektórymi delegacjami z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Nie dotyczy to PiS, ale np. czeskiego ODS. Wywodzący się z tej partii premier Peter Fiala już zapowiedział, że Niemka ma ich poparcie. Oficjalnie nie mówią o tym eurodeputowani Braci Włochów, czyli partii premier Giorgia Meloni. Ale von der Leyen bardzo liczy na ich głosy.

Roberta Metsola alternatywną kandydatką

Co stanie się, jeśli ta arytmetyka zawiedzie? Unijny traktat przewiduje, że sprawa wróci na Radę Europejską. Przywódcy UE będą musieli wskazać innego kandydata z EPL. Nieoficjalnie wiadomo o dużych ambicjach greckiego premiera Kyriakosa Mitsotakisa czy chorwackiego Andreja Plenkovica, ale oni w PE mają jeszcze mniejsze szanse, bo uważani są za bardziej prawicowych od von der Leyen. – Nikt o planie B nie rozmawia. Ale gdyby przypadkiem von der Leyen przepadła, to jest świetna kandydatka, która cieszy się ogromną sympatią w Radzie Europejskiej i na pewno zyska poparcie większości w PE. To Roberta Metsola – mówi nam nieoficjalnie dyplomata jednego z państw UE. Maltanka jest bardzo dobrze oceniana za swoje 2,5 roku na stanowisku szefowej PE, do tego pochodzi z EPL.