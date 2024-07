„Gazeta Wyborcza” ujawniła list z 2019 roku, z którego wynika, że Jarosław Kaczyński apelował do Zbigniewa Ziobry, by ten "zakazał kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej". "Zmuszony jestem też stwierdzić, że w razie niezastosowania się do sformułowanego w piśmie zalecenia, pełna odpowiedzialność polityczna, a najprawdopodobniej także w innych wymiarach, będzie spoczywała na Panu” - podkreślił. Solidarna, a potem Suwerenna Polska startowała w wyborach z list PiS-u co oznacza, że przy ewentualnych nieprawidłowościach w finansowaniu kampanii wyborczej zagrożona mogła być subwencja z budżetu dla Prawa i Sprawiedliwości.



Sondaż: Kogo Polacy wskazują jako odpowiedzialnych za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości?

Uczestników sondażu United Surveys spytano, którzy politycy ponoszą główną odpowiedzialność za nieprawidłowości związane z Funduszem. Każdy z respondentów mógł wybrać maksymalnie trzy wypowiedzi.



Najwięcej, 45,2 proc. badanych wskazało Zbigniewa Ziobrę, byłego ministra sprawiedliwości. 38 proc. respondentów uważa, że odpowiedzialność za nieprawidłowości w Funduszu ponosi Kaczyński. 34,8 proc. badanych wskazało byłego premiera, Mateusza Morawieckiego, a 13,7 proc. - Romanowskiego.



Zdaniem 16,9 proc. za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości nikt nie odpowiada, a 19,2 proc. nie ma zdania w tej sprawie.



Badanie United przeprowadzono w dniach 5-8 lipca na próbie 1000 osób.