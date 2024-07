Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 863 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocnym ataku na Kraj Krasnodarski rannych zostało sześć osób.

Szef węgierskiego rządu wylądował na moskiewskim lotnisku po godz. 11:00 czasu polskiego. Rzecznik Bertalan Havasi przekazał agencji Magyar Távirati Iroda, że Viktor Orbán spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Viktor Orbán w wizytą w Rosji

"Misja pokojowa trwa. Drugi przystanek: Moskwa" - brzmiał komunikat opublikowany na koncie Viktora Orbána w serwisie X. Wcześniej od wizyty odcięła się Unia Europejska. "Wizyta premiera Viktora Orbána w Moskwie odbywa się wyłącznie w ramach dwustronnych stosunków Węgier i Rosji" - oświadczył szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Dodał, iż to, że Węgry sprawują prezydencję w Radzie UE nie oznacza, że mają mandat do reprezentowania UE na zewnątrz. "Premier Orbán nie otrzymał żadnego mandatu od Rady UE, by odwiedzić Moskwę" - czytamy w oświadczeniu, w którym zaznaczono, że UE wyklucza oficjalne kontakty z Putinem.