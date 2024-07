Wyniki badania exit poll wskazują, że w wyborach z 4 lipca Partia Konserwatywna, rządząca dotychczas Wielką Brytanią, zdobędzie 131 mandatów w liczącej 650 miejsc Izbie Gmin. 410 mandatów ma przypaść Partii Pracy, która przejmie ster rządów po 14 latach sprawowania władzy przez torysów.



Wybory w Wielkiej Brytanii: Minister obrony traci mandat na rzecz polityka Partii Pracy

Shapps przegrał walkę o mandat w okręgu Welwyn Hatfield w południowej Anglii, gdzie wygrywał od blisko dwóch dekad. Minister obrony Wielkiej Brytanii stracił miejsce w Izbie Gmin na rzecz polityka Partii Pracy, Andrew Lewina, który zdobył 19 877 głosów - i wyprzedził ministra o ponad 3 tys. głosów (Shapps zdobył ich 16 078).



Shapps, przed zostaniem ministrem obrony, pełnił inne role w rządzie — w tym przez sześć dni był tymczasowym szefem MSW, w czasie, gdy premierem była Liz Truss. Shapps był wcześniej odpowiedzialny również za energetykę, budownictwo i transport.



Minister obrony Wielkiej Brytanii wskazuje na przyczynę porażki Partii Konserwatywnej

- To, co jest dla mnie dziś jasne, to że nie tyle Partia Pracy wygrała te wybory, co Partia Konserwatywna je przegrała — mówił po ogłoszenia wyników wyborów w swoim okręgu.