Janusz Kowalski: Poglądów nie zmieniłem. Partia nie ma żadnego znaczenia

Komisja ds. Pegasusa skierowała jakiś czas temu wniosek do sądu o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego za to, że nie złożył on pełnej przysięgi na początku przesłuchania. Przewodnicząca Magdalena Sroka poinformowała, że sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek o karę dla prezesa PiS.