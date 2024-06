Przed atakiem na Pałac Prezydencki Zuniga zwrócił się do dziennikarzy zgromadzonych na placu w centrum La Paz i powoływał się na rosnące niezadowolenie społeczne w kraju, któremu grozi krach gospodarczy w związku z wyczerpaniem się rezerw banku centralnego i rosnącej presji na walutę.

- Trzej szefowie sił zbrojnych przybyli, by wyrazić swoje przerażenie — mówił lokalnej telewizji gen. Zuniga, który wezwał do sformowania nowego rządu.



- Przestańcie niszczyć i zubażać nasz kraj, przestańcie upokarzać armię - mówił otoczony przez żołnierzy generał, który sugerował, że jego pucz ma poparcie społeczne.



Zuniga sugerował potem, że w niedzielę prezydent Arce kazał „zrobić mu coś”, co zwiększy popularność głowy państwa. Była to sugestia, że pucz był mistyfikacją. Nie przedstawił jednak na to żadnych dowodów.



Boliwia: Próbę wojskowego zamachu stanu potępiają rządzący i opozycja

Morales, stojący na czele rządzącej krajem partii socjalistycznej MAS, zapewnił, że zwolennicy ugrupowania są gotowi zorganizować się w obronie demokracji.