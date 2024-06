Najnowszy sondaż: Konfederacja trzecią siłą, Lewica tuż nad progiem

Na inne niż wyżej wymienione komitety chciałby głosować co 200 uczestnik sondażu (0,5 proc.), odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć" wybrał co 40 pytany (2,5 proc.). Według badania, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, wzięłoby w nich udział 56,4 proc. uprawnionych.

Sondaż przeprowadzono w okresie od 21 do 23 czerwca metodą CAWI/CATI na grupie 1000 osób. W porównaniu z poprzednim badaniem United Surveys dla Wirtualnej Polski, przeprowadzonym na dwa dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, poparcie dla KO wzrosło o 3,3 pkt. proc, dla PiS - o 2 pkt. Konfederacja zyskała w ciągu trzech tygodni 2 pkt. proc. poparcia, Trzecia Droga - 2,8 pkt., zaś Lewica odnotowała spadek poparcia wynoszący 1,6 pkt.