Europosłanka Mirosława Nykiel zauważyła, że Janusz Kowalski „przez tyle lat był jedną z głównych twarzy i najbardziej zaufanym człowiekiem Ziobry”. „A teraz tak po prostu zostawia go samego? Pojawiły się pierwsze problemy i wielka polityczna przyjaźń skończona… A gdzie honor i wartości?” — pytała w swoim wpisie na Twitterze.



O sprawę w Radiu ZET został też zapytany minister sportu Sławomir Nitras. Jego zdaniem partia Zbigniewa Ziobry to „piracki kuter, który pływał po polskich rzekach, wzdłuż Bałtyku i rabował uczciwych, zwykłych obywateli”. — Ponieważ władza się poważnie wzięła za piratów, to co mniej cierpliwi uciekają z tej łajby — mówił. — Kolejna piracka łajba, która w następnej kolejności też zacznie zabierać wody, bo czarne chmury zbierają się nad wieloma politykami PiS, którzy kradli pieniądze — dodał polityk PO.



Decyzję Janusza Kowalskiego na razie mniej chętnie komentują przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy. O sprawę został jednak w Radiu Plus zapytany poseł PiS Marek Suski. — Jeśli będzie chciał wstąpić do PiS to ja będę głosował za. Jeśli będzie chciał, bo ja nie wiem jakie ma plany — powiedział.