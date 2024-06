Gościem programu Michała Kolanki był Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, Nowa Lewica. Polityk zapytany został między innymi o to, jakie wyzwania stoją przed samorządowcami w tej kadencji. - Podstawowym wyzwaniem – nie tylko dla mnie, ale dla większości samorządowców – jest ustabilizowanie naszych finansów. Przed Polskim Ładem około 2 proc. polskich samorządów miało problemy z deficytem. Dziś to jest 60 proc., więc to wyzwanie bardzo duże - powiedział. - Dopytywałem między innymi ministra finansów, czy te podwyżki dla nauczycieli w stu procentach pokryją wysokość tych podwyżek i okazuje się, że niezupełnie tak jest. Nauczyciele faktycznie dostali podwyżki, ale pochodne są niedoszacowane, więc znów jest tak, jak było przez wiele lat – władza krajowa zdecydowała o podniesieniu pensji nauczycielom – i dobrze – natomiast w ślad za tym nie poszły środki wystarczające - zaznaczył.

Krzysztof Kukucki: Poprzednia władza miała przemyślaną strategię zagładzania samorządów

- Ta bardzo trudna sytuacja jest dziełem przemyślanej strategii poprzedniego rządu – żeby zagładzać samorządy — ocenił Krzysztof Kukucki. - Póki co się to nie zmienia, a się pogłębia. Słyszymy z ministerstwa finansów, że prace trwają. Nasze korporacje samorządowe też są w to zaangażowane, natomiast efektów nie ma. A problemy samorządów są tu i teraz – może być tak, że wiele samorządów będzie musiało przedkładać do Regionalnej Izby Obrachunkowej projekty planów naprawczych, bo sytuacja finansowa samorządów w naszym kraju jest dramatycznie zła, mimo tego, że jeszcze pięć-dziesięć lat temy wyglądało to tak, że z roku na rok będzie coraz lepiej I faktycznie tak te wskaźniki się prezentowały. Zagłodził nas Polski Ład pomimo tych inwestycji strategicznych i wchodziły w niszę - podkreślił. - Natomiast jeden do jednego zabrano nam dużą część dochodów bieżących, uzupełniono dobrami majątkowymi, i to nie w pełni uzupełniono. Dla mnie to była bardzo przemyślana strategia zagładzania samorządów. Doktrynalnie konserwatyści raczej dążą do centralizacji władzy, a nie centralizacji - dodał.

Kukucki: Żeby polskie samorządy przetrwały, 1 stycznia w życie musi wejść reforma systemu finansowania

Jak powiedział Kukucki, „żeby polskie samorządy przetrwały, absolutnie reforma systemu finansowania musi wejść w życie 1 stycznia”. - Mam nadzieję, że nieformalne informacje, które do nas docierają, że samorządy mają mieć udział w podatkach właściwie podwójny w stosunku do tego, który dziś mają, to jest krok w dobrym kierunku - stwierdził polityk. - Ale myślę, że niezbędne jest jeszcze w tym roku poluzowanie wskaźników, które są wymagane od samorządowców. Nam – nie mówię tylko i wyłącznie z perspektywy Włocławka – będzie bardzo ciężko aktualny rok budżetowy dociągnąć zgodnie z tymi wskaźnikami, które obecnie obowiązują - podkreślił prezydent Włocławka.