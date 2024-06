- Nie wiem czy jest taki plan. Rozmowy się toczą głównie w mediach. A jak będzie decyzja na ewentualnie jakąś zmianę sposobu funkcjonowania Zjednoczonej Prawicy to będzie to ogłoszone — uciął temat.



Niemieccy policjanci przywieźli imigrantów do Polski. Marek Suski: My byśmy zakazali wjazdu takim wycieczkom do Polski

Następnie Suskiego pytano o incydent w Osinowie Dolnym, gdzie niemieccy policjanci zostawili, po polskiej stronie granicy, imigrantów z Afganistanu, którzy dotarli do Niemiec z Polski (do Polski mieli dostać się przez granicę Białorusi). Strona polska podkreśliła, że był to pierwszy taki przypadek oraz że Niemcy zachowali się niezgodnie z procedurami. O incydencie z kanclerzem Olafem Scholzem rozmawiał premier Donald Tusk.



Na dziś, na początku tych audytów nieudanych, już dwa lata opóźnienia złapali przy budowie CPK. To jest proniemiecki rząd Marek Suski, poseł PiS

- (Niemcy) Zostali złapani za rękę, było nagranie, to po prostu skandal. Nie wiem o czym rozmawiał Donald Tusk, może zaproponował, że za paliwo Niemcom zwróci, bo przecież on jest na kolanach przed Niemcami. Gdyby to było PiS Niemcy nie ośmieliliby się takich rzeczy zrobić. A tu sprawdzają na ile sobie mogą pozwolić z Tuskiem i z proniemieckim ugrupowaniem — komentował sprawę Suski.



- My byśmy po prostu zakazali wjazdu takim wycieczkom do Polski — dodał pytany o to co w takiej sytuacji zrobiłby rząd PiS.



- Dziś słyszymy, że uciekają z Polski ogromne pieniądze. Na dziś, na początku tych audytów nieudanych, już dwa lata opóźnienia złapali przy budowie CPK. To jest proniemiecki rząd — kontynuował Suski.