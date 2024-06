Spot PiS o migrantach. Donald Tusk: Rasistowska, obrzydliwa narracja

Donald Tusk o spocie PiS: Narracja putinowska

- Jak leciałem tutaj do was to dowiedziałem się, że opozycja PiS-owska próbuje narzucać narrację dotyczącą i kwestii migracji, i nawet tak oczywistych spraw, jak moja rozmowa z kanclerzem Scholzem w sprawie tego incydentu na granicy polsko-niemieckiej z tym niezgodnym z procedurami przerzuceniem rodziny migrantów na teren Polski przez niemiecką policję - powiedział premier.

– Chcę powiedzieć, że wykonuje Polska – i to także dzięki głosom wyborców to jest możliwe – wielki wysiłek, i skutecznie to robimy, żeby Europa traktowała walkę z nielegalną migracją jako swój wspólny priorytet, ale nikt z tego powodu nie rozpętuje rasistowskiej histerii – oświadczył Tusk.

– Dzisiaj w Polsce mamy do czynienia z taką akcją polityczną ze strony PiS-u, PiS-u, który w ciągu jednego dnia ściągał więcej migrantów z Azji i Afryki, niż w ciągu miesiąca przedostaje się nielegalnie przez wschodnią granicę i ponosi pełną odpowiedzialność za ten kryzys migracyjny, za tę nieszczelną granicę, i równocześnie czyni z tego taki pretekst czy powód, żeby prowadzić bardzo brutalną kampanię przeciwko polskiemu rządowi, bardzo sprzyjającą narracji putinowskiej – kontynuował.

– Nie będę mówił kto, ale jeden z europejskich przywódców powiedział mi: słuchaj, jak ja tak patrzę na to, co dzieje się w Polsce, to Putin nie potrzebuje robić nowych fabryk trolli, bo ma w niektórych krajach opozycję, która powtarza dokładnie słowo w słowo jego narrację, a więc, że migracja jest winą Unii Europejskiej albo rządów demokratycznych - dodał Tusk.