Nowacka była pytana o jej wypowiedź po ogłoszeniu wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których Trzecia Droga zdobyła 6,91 proc. głosów, co przełożyło się na trzy mandaty europosłów. „No to się pan Szymon doczekał” - powiedziała wówczas.



Barbara Nowacka: Teraz już wiadomo, że Trzecia Droga otrzymała 15 października głosy ratunkowe

- Było to nawiązanie do opowiadań o głosach, które zostały przekazane — głosach, które wyborcy, którzy by głosowali na KO 15 października, przekazali, aby ratować Trzecią Drogę. Dzisiaj wiemy, że były to głosy ratunkowe, pan marszałek Hołownia podważał to — no to już ma dowód empiryczny, że faktycznie Donald Tusk pomógł, rzucił koło ratunkowe Trzeciej Drodze. Ale cieszymy się - dzięki temu mamy szeroką, barwną koalicję - odparła nawiązując do wyniku wyborów do parlamentu z 15 października 2023 roku.

W sondażach przedwyborczych Trzecia Droga w pewnym momencie znalazła się na krawędzi progu wyborczego, który dla koalicyjnych komitetów wyborczych wynosi 8 proc. W tym momencie politycy KO zaczęli namawiać wyborców, aby wspierali wszystkie partie, które mają stworzyć przyszłą koalicję rządzącą. Ostatecznie w wyborach do Sejmu Trzecia Droga zdobyła 14,4 proc. głosów.



Barbara Nowacka: Wielu wyborców poszło do wyborów 15 października, bo chciało rozliczeń

- Trzeba realnie patrzeć na politykę i mieć świadomość, że faktycznie KO jest najsilniejszą formacją opozycyjną i to Koalicja Obywatelska., program KO, w dużej mierze narzuca kierunek polityczny — jak chociażby w przypadku rozliczeń. Nasz wyborca oczekuje na sprawne działanie administracji państwowej, by pokazać gdzie było złodziejstwo i to złodziejstwo ukarać - mówiła też Nowacka.