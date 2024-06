Lewica chce ukręcić łeb kredytowi 0 proc. Biejat: Nie podniesiemy ręki za tym projektem

— To nie tylko kwestie związków partnerskich czy kwestii świeckiego państwa, ale też to, jak rząd zachowuje się w kwestii sytuacji na granicy. Ale to również kwestia braku wsłuchania się w głos młodych ludzi, jeżeli chodzi o mieszkania. To są kolejne kamyczki do ogródka — stwierdziła Magdalena Biejat.

Kredyt 0 proc. i zasiłek pogrzebowy

Co jeszcze chciałaby jeszcze zrobić Lewica? — Jeżeli chodzi o kwestie, które dzieją się w parlamencie, to za sukces będziemy sobie poczytywać, jeżeli uda się "ukręcić łeb" kredytowi 0 proc. Jasno powiedzieliśmy, że nie podniesiemy ręki za tym projektem — podsumowała Biejat.

Czytaj więcej Polityka Anna Maria Żukowska o wyniku Lewicy: Zawiodła kampania. Po raz czwarty robiona w ten sam sposób - Jesteśmy w rządzie dopiero pół roku. Myślę, że za wcześnie oceniać wszystkie postulaty, które obiecywaliśmy. Musimy sobie uczciwie odpowiedzieć na pytanie, co zawiodło. Czy zawiodła kampania, czy zawiodły inne rzeczy. Po części myślę, że kampania - mówiła o wyniku wyborczym Lewicy w Radiu Zet Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy.

Jest jednak kilka rzeczy, które udało się zrealizować. — Na pewno to, co udało się załatwić w ramach rządu, to na pewno są sprawy monitorowane przez minister Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, czyli kwestie socjalne. Jak zwiększenie zasiłku pogrzebowego, który od lat nie był podnoszony. Jak kwestia ustawy o ochronie sygnalistów, która, mam nadzieję, przejdzie teraz przez Sejm — stwierdziła.