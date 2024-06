Drukowanie plakatów wyborczych PiS w garażu. Roman Giertych pokazał nagranie

- Ujawniliśmy wyborczą dziuplę PiS. Na nagraniu widać, jak produkowano banery wyborcze pana Romanowskiego. Widzimy jak pół roku temu PiS produkował w garażu osoby, która ma wiele zarzutów karnych, budynku ukrytym przed wyborcami i mediami, na maszynie zainstalowanej w baraku, banery, które później rozwieszono w czasie kampanii — mówił na konferencji prasowej w Sejmie Roman Giertych.

- Przekazujemy to do PKW z pytaniem, czy PiS w sprawozdaniu finansowym zamieścił produkcje tych banerów, zakup tej maszyny i jak zostało to rozliczone. Jeżeli nie zostało to rozliczone, jeśli to nie zostało zalegalizowane, to będziemy mieli do czynienia z pozbawieniem PiS subwencji. Będziemy o to wnioskować. Mamy nadzieję, ze wyjaśnienia będą miały charakter publiczny — dodał.

- Jeżeli jedna partia korzysta ze źródeł budżetu państwa, by prowadzić kampanię, to mamy do czynienia z rażącym łamaniem zasad demokratycznych. To rabunek wyborczy — podkreślił poseł KO.