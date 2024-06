- Żołnierz ma prawo użyć broni na granicy. I używa tej broni. Jeżeli ktoś uważa inaczej to jest po prostu kłamcą. Mówią o tym statystyki, mówią o tym fakty — zapewnił.



Nawiązując do sytuacji na granicy Tomczyk zwrócił uwagę, że żołnierzami są nie tylko żołnierze z zarzutami, ale też żołnierze Żandarmerii Wojskowej, którzy przeprowadzili interwencję w tej sprawie i dowódca zgrupowania, który podjął decyzję, że sprawa ma być wyjaśniona.



Cezary Tomczyk do PiS: To wy uchwaliliście przepisy, które dziś obowiązują żołnierzy na granicy

Zwracając się w stronę posłów opozycji Tomczyk mówił, że chciałby, aby jej przedstawiciele „nigdy nie podejmowali spraw, które dotyczą bezpieczeństwa państwa w sposób polityczny”. - Wasze informacje są wykorzystywane dziś przez trolle rosyjskie — dodał.



- Żołnierze, którzy są na granicy działają w imieniu państwa polskiego i mają pełne wsparcie polskiego rządu oraz resortu obrony. Jeśli chodzi o działania Żandarmerii Wojskowej zabrakło w tej sprawie wrażliwości. Dlatego zmieniamy przepisy. Ale musimy to też powiedzieć - żołnierze, którzy dziś są na granicy działają na podstawie przepisów, które wy uchwaliliście w Ustawie o obronie ojczyzny. To my je dziś zmieniamy, by zwiększyć bezpieczeństwo żołnierza — mówił też Tomczyk zwracając się do polityków PiS.



- Żołnierz ma prawo użyć broni, gdy broni granicy państwowej, życia swojego i swoich kolegów i nie może się wahać - podkreślił.