Wybory do PE. Prof. Chwedoruk: Wynik Trzeciej Drogi? Trzeba to nazwać katastrofą

Wynik Trzeciej Drogi w wyborach do PE trzeba nazwać katastrofalnym – inaczej niż tak tego opisać nie można. Jeżeli ktoś dostaje dwukrotnie niższy procent, niż w wyborach do Sejmików Województw i Sejmu ogólnokrajowego, to jest to coś, co wykracza daleko poza kontekst specyfiki wyborów do Parlamentu Europejskiego - ocenił prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.