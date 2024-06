Ruszyła kampania prezydencka. Nie tylko Trzaskowski i Morawiecki w gotowości

4 czerwca Rafał Trzaskowski nieoficjalnie zainaugurował swoją kampanię prezydencką. Podczas wiecu na placu Zamkowym w stolicy wygłosił płomienne przemówienie, którym przyćmił samego Donalda Tuska. I tak właśnie miało być, bo na niego właśnie Koalicja Obywatelska ma postawić w przyszłorocznych wyborach.

Donald Tusk stawia na Rafała Trzaskowskiego

Prezydent stolicy pokazał się wcześniej w spotach telewizyjnych, a podczas ogłoszenia wyniku wyborów europejskich był ramię w ramię z Tuskiem. Sytuacja co do kandydata KO wydaje się przesądzona, nawet jeśli Radosław Sikorski ma swoje aspiracje. Formacja premiera planuje intensywną kampanię prezydencką i liczy na wygraną z kandydatem PiS.

Dlaczego PiS? Bo to łatwiejszy przeciwnik niż np. Szymon Hołownia, który na bazie swojego wyniku w ostatnich wyborach prezydenckich powołał do życia Polskę 2050. I o ile formacja ta w połączeniu z PSL zaliczyła w europejskiej elekcji spektakularną porażkę, o tyle wybory prezydenckie rządzą się innymi prawami, gdzie liczy się jednostka, jej popularność, medialność, charyzma i pracowitość. A Hołownia wszystko to ma, jest politykiem wiecowym, który dobrze sprawdza się na wiecach, i poza drobnymi wpadkami radzi sobie w interakcji i zaskakujących sytuacjach.

Szymona Hołownię można wyeliminować jak Włodzimierza Cimoszewicza

Trzecia Droga już kilka razy odbiła się w sondażach i potrafiła zaskoczyć. Dziś jednak, po złym wyniku wyborów europejskich i niejednoznaczności Trzeciej Drogi w wielu kwestiach, wydaje się, że skończył się sen Hołowni o prezydenturze. A jeśli nie, to KO zrobi dużo, żeby zdołować kandydata Trzeciej Drogi. Trzaskowski i Hołownia są zbyt podobni, poza kwestiami światopoglądowymi, przy czym marszałek Sejmu jest bardziej medialny i lepiej radzi sobie w tłumie. Dlatego nawet jeśli Hołownia będzie kandydował, to PO zrobi wszystko, żeby nie wszedł do drugiej tury. A formacja Tuska potrafi wyeliminować przeciwnika. Mało kto pamięta dzisiaj okoliczności wyeliminowania z wyborów prezydenckich Włodzimierza Cimoszewicza.