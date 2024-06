Gościem porannego programu Michała Kolanki była rzeczniczka Konfederacji. Ewa Zajączkowska-Hernik zapytana została między innymi o to, czy jest już przesądzone, że będzie miała mandat do PE oraz o to, jak Konfederacja interpretuje wynik wyborów. - Czekam na oficjalny komunikat ze strony PKW. Osiągając czwarty wynik w Warszawie, myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. Wyniki napawają optymizmem - powiedziała. - Ten wynik się wziął z wiarygodności. Konfederacja jest jedynym wiarygodnym ugrupowaniem, które ostrzegało Polaków przed konsekwencjami płynącymi z Zielonego Ładu i jego składowych. Ostrzegaliśmy Polaków przed konsekwencjami polityki multikulti, która jest prowadzona w UE, przed potencjalnymi zmianami w traktatach unijnych, przed mechanizmami pieniądze za praworządność, przed unijnymi podatkami. Mówiliśmy od początku, że to są bardzo złe rozwiązania, które należy zatrzymać. Politycy, którzy mieli wpływ na politykę unijną tego nie zrobili, cynicznie wykorzystując narzędzia w UE i nie negocjując dla Polski nic. Polityka PiS w UE była polityką frajerską. Zgodzili się na Zielony Ład, „Fit for 55”, Ursulę von der Leyen jako szefową KE. I co? Nic. W związku z tym nie stało się nic dla Polski dobrego - podkreśliła.

Ewa Zajączkowska-Hernik: Nie rozważamy żadnej koalicji z PiS w przyszłości

Mateusz Morawiecki powiedział, że Konfederacja może być kiedyś koalicjantem PiS. Rzeczniczka Konfederacji została zapytana, czy bierze deklaracje byłego premiera na poważnie. - Premier Morawiecki w ciągu swojego dwutygodniowego rządu miał tylu koalicjantów, że ten rząd miał się utrzymać. I nic z tego nie wyszło. Dziwię się, że Morawieckiemu jeszcze nos od kłamstw nie rośnie. Nie rozważamy takiej koalicji - stwierdziła.

Ja szłam do PE z konkretnymi propozycjami, czyli między innymi z powołaniem specjalnej komisji śledczej ds. nielegalnych imigracji. Mam nadzieję, że uda się uzyskać poparcie europosłów dla tego pomysłu. Ale jednym z głównych zadań europosłów Konfederacji będzie też uświadamianie Polaków, co dzieje się w UE – jakie zmiany przygotowywane są w KE, co jest głosowane w PE - powiedziała. - Będziemy informować Polaków w sposób rzetelny, by Polacy mieli wiedzę i świadomość, żeby mogli wywierać presję na rządzie Donalda Tuska, by powstrzymał ten rząd przed implementowaniem szkodliwych rozwiązań płynących z UE. Świadomy wyborca, to najlepszy wyborca, więc chcemy, żeby Polacy wiedzieli, co się kroi w UE i pokazywali swoje niezadowolenie - dodała Zajączkowska-Hernik.