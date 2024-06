Zwycięstwo KO po latach. Czas na przetasowania w rządowej koalicji?

Z Konfederacji na mandaty liczyć mogą Grzegorz Braun czy też rzeczniczka Konfederacji, Ewa Zajączkowska-Hernik, czy Anna Bryłka. Z Lewicy pewny był mandat Roberta Biedronia.

Prekampania prezydencka

Po wyborach do PE ruszą coraz szybciej przymiarki do wyborów prezydenckich. O ich znaczeniu wspominał zresztą prezes Kaczyński w przemówieniu po ogłoszeniu wyników sondażowych wyborów. W ubiegłym tygodniu o tym, że jest „namawiany” do startu przyznał szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Marcin Mastalerek. Zgodnie z naszymi rozmowami jednak właściwa część przymiarek do wyborów prezydenckich ruszy dopiero jesienią tego roku, chociaż różne warianty i przecieki personalne będą i tak pojawiać się w najbliższych tygodniach. Jesienią swoje decyzje ma ogłosić m.in. Szymon Hołownia, prawybory prezydenckie (odbędą się zapewne pod koniec roku) zapowiedziała już Konfederacja, podobnie jak w poprzednim cyklu wyborczym.