Trzecia Droga ma się dobrze i jedzie dalej. Nie miejcie co do tego wątpliwości. To były dla nas – jako Trzeciej Drogi – najtrudniejsze wybory. Mieliśmy dużo wyzwań - zaznaczył lider Polski 2050 Szymon Hołownia, komentując wynik badania exit poll. - Trzecia Droga szła do wyborów jako ugrupowanie centrowe i umiarkowane, a w wyborach europejskich umiar nie jest popularny - dodał Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL.