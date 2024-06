Według badania exit poll Lewica zdobyła w wyborach do PE 6,6 proc. głosów, co przełoży się na trzy mandaty do PE dla tej formacji. To wynik gorszy niż osiągnięty przez Lewicę w wyborach do parlamentu z 15 października (wówczas formacja ta zdobyła 8,61 proc. poparcia).



Reklama

Robert Biedroń o wyborach do Parlamentu Europejskiego: Z Polski płynie do Europy dobra wiadomość

- Chcielibyśmy pogratulować Polkom, Polakom wyborów, które determinują, wyznaczą przyszłość Polski i Europy. To bardzo ważne wybory, które będą miały ogromne znaczenie nie tylko dla naszego pokolenia, ale pewnie wielu przyszłych pokoleń - mówił Robert Biedroń.



Czytaj więcej Polityka Wybory do Parlamentu Europejskiego: Kto zdobył mandat europosła w Polsce? Daniel Obajtek, Grzegorz Braun, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - oni, według badania exit poll Ipsos prawdopodobnie zdobyli mandaty w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Mandatu nie zdobył natomiast prawdopodobnie Jacek Kurski.

- Chcielibyśmy jako Lewica pogratulować KO wyniku. To bardzo dobry wynik. Ale wynik, który zsumowany z Trzecią Drogą i Lewicą potwierdza po raz kolejny zwycięstwo demokratycznych sił w Polsce. To dobra wiadomość, która popłynie z Polski do Europy i świata. Siły demokratyczne w Polsce mają się dobrze — w przeciwieństwie do wielu innych krajów. Dzisiaj w Europie są takie kraje, które niestety z tych wyborów cieszyć się nie mogą. W których siły antyeuropejskie, antydemokratyczne zyskały na poparciu. To wielkie wyzwanie dla Europy — dodał.