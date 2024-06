Donald Tusk o wynikach wyborów do PE: Czekaliśmy 10 lat. Wiara czyni cuda

Badanie exit poll przeprowadzone przez Ipsos wskazuje, że Koalicja Obywatelska wygrała wybory do PE uzyskując 38,2 proc. Oznacza to, że KO przerwała serię zwycięstw PiS w wyborach na poziomie ogólnopolskim — przed wyborami z 9 czerwca ostatnie wygrane przez nią wybory w skali całego kraju to wybory do PE z 2014 roku.



- 10 lat, dokładnie 10 lat czekaliśmy na to pierwsze miejsce na podium. Jestem tak szczęśliwy — mówił Tusk, który już przed zamknięciem lokali wyborczych pisał na X o swojej radości.



- Mamy prawo do radości i do wzruszenia, ja nie będę ukrywał, że jakoś tam w środku przełykam łzy. Jestem bardzo wzruszony, wzrusza mnie to, że mimo niełatwych czasów, mimo tego, że nasi Polki, Polacy, chcieliby szybciej, ale dzisiaj, w tym momencie, mam poczucie wielkiej, i osobistej, i naszej wspólnej satysfakcji, że nie zmarnowaliśmy tych pięknych miesięcy po 15 października. Brakuje mi słów wdzięczności dla tych wszystkich, którzy poszli dzisiaj do wyborów. Nasi wyborcy zmobilizowali się, poszli, to przecież oni wygrali — dodał.



- Wiara czyni cuda i wiara Polek i Polaków, którzy wierzą w normalną, ambitną, bez kompleksów Polskę, to jest coś tak cudownego — mówił też Tusk.



- My prawdopodobnie w Polsce osiągnęliśmy, jako demokratyczna, europejska partia najlepszy wynik spośród wszystkich takich partii w Europie — ocenił premier.