Polacy głosować mogą w obwodowych komisjach wyborczych, tożsamych z komisjami w wyborach samorządowych i do Sejmu oraz Senatu, a właściwych według miejsca zameldowania lub zamieszkania — informację o obwodowych komisjach, obejmujących dane obszary, znaleźć można na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.



Do lokalu wyborczego należy wziąć ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający naszą tożsamość — może to być dowód osobisty, paszport lub elektroniczny dokument w aplikacji mObywatel. Po otrzymaniu karty do głosowania od właściwego członka komisji, należy udać się do wyznaczonego w tym celu miejsca do głosowania (np. stolik za parawanem) i postawić krzyżyk w kratce przy jednym nazwisku kandydata na tylko jednej liście.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Gdzie i jak głosować

Poprzez krzyżyk rozumie się dwie linie, przecinające się wewnątrz kratki. Niezaznaczenie ani jednej kratki lub też zaznaczenie więcej niż jednej kratki skutkuje nieważnością głosu. Ponadto ważne jest sprawdzenie, czy na karcie na pewno znajduje się pieczęć komisji wyborczej.

Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do stojącej w lokalu urny. Wyniesienie karty wyborczej poza lokal jest zabronione, a osoba, która się tego dopuści, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Z kolei za zniszczenie karty wyborczej (poprzez np. jej podarcie) grozić może kara do 3 lat pozbawienia wolności.