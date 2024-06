Frekwencja w wyborach do PE w Holandii wyniosła 47 proc. - o pięć punktów procentowych więcej niż w 2019 roku.



Margines błędu w badaniu exit poll wynosi jeden mandat, co oznacza, że ostatecznie zwycięzcą może jeszcze okazać się przewodząca w przedwyborczych sondażach partia PVV Wildersa.



Pozostałe mandaty mają obsadzić Partia Ludowa na Rzecz Wolności i Demokracji (VVD), która zdobyła cztery mandaty, Chrześcijańscy Demokraci i D66 (po trzy mandaty) oraz partia protestu BBB (Ruch Rolnik-Obywatel), która obsadzi prawdopodobnie dwa mandaty. Cztery mniejsze partie uzyskają po jednym mandacie.



Badanie exit poll: Duży wzrost poparcia dla Zielonej Lewicy i Partii Pracy w porównaniu z wyborami parlamentarnymi

Badanie exit poll wskazuje, że poparcie dla PVV, w stosunku do wyborów parlamentarnych z listopada 2023 roku wygranych przez tę partię spadło z 25 do 22 proc. Poparcie dla koalicji Partii Pracy i Zielonej Lewicy wzrosło z 16 do 26 proc.



Założona w 2023 roku partia NSC (Nowa Umowa Społeczna), która obecnie współtworzy rząd z PVV, straciła aż 10 punktów procentowych poparcia w stosunku do wyborów z listopada (wówczas uzyskała 13 proc. poparcia obecnie 3 proc.).