W maju posesję przeszukano ponownie. Na miejscu znaleziono nie jedną, a dwie drukarki. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu, Rafał Kawalec przekazał, że tworzono tam banery kandydatów, którzy startują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Z informacji Onetu wynika, że materiały miały promować kandydatury Jana Kanthaka i Daniela Obajtka, obaj kandydują z list PiS.

— W trakcie przeszukania obsługujący urządzenia obywatel Ukrainy dostał SMS od osoby, która go zatrudniła, z poleceniem ukrycia laptopów wykorzystywanych do drukowania banerów. Nie udało mu się to — mówi informator Onetu.

Kawalec przekazał, że prokuratura prowadzi dochodzenie ws. nielegalnego wspierania komitetu wyborczego, z pominięciem oficjalnych źródeł finansowania.

— Dochodzenie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury. Będzie ono rozszerzane o czyny, które można zakwalifikować jako przestępstwa wskazane w Kodeksie wyborczym — wyjaśnił prokurator.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Polacy o Funduszu Sprawiedliwości. Czy środki wydawano bezprawnie? "Czy Pani/Pana zdaniem przy wydawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości w czasie, gdy Ministerstwem Sprawiedliwości kierował Zbigniew Ziobro, doszło do złamania prawa?" - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research.

Posłowie Suwerennej Polski mogą stracić immunitety

We wtorek minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował, że skierował do marszałka Sejmu, Szymona Hołowni, wniosek o uchylenie immunitetu dla Michała Wosia, posła Suwerennej Polski i byłego wiceministra sprawiedliwości