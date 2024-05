Wątek Funduszu Sprawiedliwości na komisji śledczej. Morawiecki: Nie miałem nic wspólnego

Czytaj więcej Polityka Mateusz Morawiecki na komisji ds. afery wizowej. Wykluczony członek komisji Dzisiaj od godziny 10 przed komisją ds. afery wizowej przesłuchiwany jest były premier Mateusz Morawiecki. Jak zapowiedział wcześniej przewodniczący komisji Michał Szczerba, były premier i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości będzie pytany m.in. o politykę migracyjną Polski.

Przewodniczący komisji pytał Morawieckiego czy ten miał udział w tym, że fundacja Macieja Lisowskiego, nosząca nazwę Lex Nostra, dostała gigantyczną dotację z Funduszu Sprawiedliwości.

Mateusz Morawiecki: Nie wiedziałem o nieprawidłowościach związanych z Funduszem Sprawiedliwości

- Nie miałem nic wspólnego z Funduszem Sprawiedliwości. Nie wiedziałem o nieprawidłowościach. O tej sprawie dowiaduje się od pana — odparł Morawiecki. Morawiecki był premierem rządu, w którym ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro. To w czasie gdy Ziobro kierował resortem miało dojść do nieprawidłowości przy wydawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, co obecnie ujawnia były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, Tomasz Mraz.



Mateusz Morawiecki o Marianie Banasiu: Realizuje politykę Platformy Obywatelskiej

Morawiecki był też pytany czy czytał raport NIK ws. Funduszu Sprawiedliwości (Najwyższa Izba Kontroli krytycznie odniosła się do wydawania środków z tego funduszu w 2021 roku).



- Nie wypowiadam się na temat raportu osoby, która do szefa obecnie rządzącej koalicji mówi „szefie” i w sposób ewidentny realizuje politykę Platformy Obywatelskiej — odparł Morawiecki. Nawiązał tym samym do nagrania opublikowanego przez TVP Info w październiku 2023 roku, na którym słychać rozmowę między prezesem NIK, Marianem Banasiem a konstytucjonalistą prof. Markiem Chmajem.