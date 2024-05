Korea Płn. próbowała umieścić satelitę na orbicie. Skończyło się eksplozją

Obiekt wystrzelony przez Koreę Północną miał spaść do Morza Żółtego — poinformował szef gabinetu japońskiego premiera, Yoshimasa Hayashi.

Rosja pomaga Korei Północnej w rozwoju jej programu kosmicznego

Pierwszego satelitę Korea Północna umieściła na orbicie w listopadzie, po tym jak Kim Dzong Un spotkał się na terenie rosyjskiego kosmodromu z Władimirem Putinem, który miał obiecać pomoc Korei Północnej w zakresie rozwoju jej programu kosmicznego. Satelita Malligjong-1 miał wykonać zdjęcia m.in. Białego Domu i Pentagonu oraz obiektów strategicznych w Korei Południowej.



Seul twierdzi, że satelitę udało się umieścić na orbicie dzięki pomocy technicznej Rosji, która w zamian otrzymała od Korei Północnej amunicję artyleryjską i rakiety, których używa na Ukrainie.



Po tym jak w poniedziałek Korea Północna poinformowała, że zamierza wynieść na orbitę drugiego satelitę przy użyciu rakiety balistycznej, Korea Południowa i Japonia wezwały do odstąpienia od tych planów zwracając uwagę, że stanowią one naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.



Prezydent Korei Południowej, Yoon Suk Yeol stwierdził, że wystrzelenie kolejnego satelity przez Koreę Północną będzie ciosem wymierzonym w „regionalny i globalny pokój i stabilność”.



W niedzielę agencja Yonhap informowała, że grupa rosyjskich inżynierów przybyła do Korei Północnej, by pomóc w przygotowaniach do wyniesienia satelity na orbitę.