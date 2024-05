"Najlepiej nie pamiętać". Na nowych taśmach Mraza są przygotowania do zeznań na komisji śledczej i przed NIK

Mraz: - No tak, tak.

Romanowski: - Najlepiej nie pamiętać.

Karolina z Torunia pisała wnioski, które wygrywały

Z rozmowy wynikło, że pracownicy ministerstwa lub osoby przez nich polecone pomagały w przygotowywaniu ofert dla podmiotów, które miały wygrać konkursy. Pojawiła się postać „Karoliny z Torunia”.

Karolina K.: - Ale o co ci chodzi z Karoliną z Torunia?

Mraz: - No jeżeli na przykład na jej dyskach znaleźliby 10 ofert, które pisała.

Karolina K.: - No ale, to chyba, przepraszam, jaki miała zakaz, żeby nie pisać ofert?

Mraz: - Nie no dobra, no ok, mamy to jakoś…

Romanowski: - Organizacje polecały sobie osoby, które przygotowywały wnioski, nie?

Karolina K.: - Szczególnie takie, które wygrały.

Szpital dostał dotację po operacji kolan prezesa PiS

Uczestnicy spotkania omawiali także dotacje dla szpitala, w którym operację kolan przechodził Jarosław Kaczyński.

Mraz: Jak by pan minister powiedział? Dlaczego w momencie, w którym bezpośrednio przed albo bezpośrednio po operacji kolan JK, otrzymywał dotacje szpital [tu pada nazwisko dyrektora szpitala]?

Romanowski: - A tam był jakiś związek? (…) Ale to tak działa, szef [Ziobro] przyjeżdża do szpitala (...) no i gada z tym profesorem. I mówi: a co tam słychać, a on mówi: a przydałoby się to i to. No to proszę napisać do funduszu (…) Bardziej chodziło o to że warto mieć dobrą relację z tym gościem, bo to jest człowiek związany z Kaczyńskim.

