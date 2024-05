Flagowy program mieszkaniowy rządu stoi pod znakiem zapytania. Konsultacje programu „Na start” zostały przedłużone do końca maja. Nieoficjalnie można usłyszeć, że nowy minister rozwoju Krzysztof Paszyk z PSL, który stanął na czele resortu w ramach niedawnej rekonstrukcji rządu, „ostateczne decyzje co do losów całego projektu podejmie później”. W tej chwili żaden wariant projektu nie jest przesądzony.

Założenia programu ostro krytykuje natomiast Lewica. Na piątkowej konferencji prasowej w Warszawie Adrian Zandberg i inni działacze partii Razem zwrócili się do rządu o wycofanie się z programu „Kredyt 0%” i przeznaczenie zaoszczędzonych środków na publiczne budownictwo mieszkaniowe. — Jeśli na rozgrzany rynek wylejemy miliardy złotych z budżetu, to efekt może być tylko jeden: jeszcze wyższe ceny mieszkań i jeszcze wyższe zyski deweloperów. Większość Polek i Polaków bardzo dobrze rozumie ten mechanizm. To wyrzucanie publicznych środków w błoto — zauważył współprzewodniczący Razem.



Zandberg ocenił, że kredyt 0% „to była nieprzemyślana obietnica wyborcza KO”. — Czas to przyznać. Panie premierze, nie upierajcie się już przy tym. Niech pan to odpuści, zapomnijmy o tej sprawie — mówił pod adresem Tuska.

Poseł Lewicy zwrócił się także do Krzysztofa Hetmana, ministra rozwoju, który niedawno złożył rezygnację i został odwołany ze stanowiska. — Największy entuzjasta przelewania środków z budżetu na konta deweloperów pakuje w tym momencie walizkę i udaje się do Parlamentu Europejskiego. Potraktujmy to jako szansę — niech minister Hetman zapakuje do walizki tę nieszczęsną ustawę i uznajmy, że jej nigdy nie było. A zaoszczędzone miliardy dajmy samorządom na budownictwo społeczne — zaproponował.