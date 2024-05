Barwy kampanii pod znakiem Zielonego Ładu. Czy poparcie dla rolników wpłynie na wybory?

Fala rolniczych protestów przetoczyła się przez Polskę w pierwszych miesiącach roku. Była zwrócona głównie przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi oraz importowi produktów rolnych z Ukrainy. Badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej” z lutego 2024 r. pokazało, że aż 77,2 proc. polskich wyborców popiera rolnicze protesty. Czy może to wpłynąć na wybory do PE?

– Odpowiedź bezpośrednia na to pytanie kryje się w wynikach frekwencji w wyborach samorządowych 7 kwietnia. Co się wydarzyło? Biorąc pod uwagę średnią frekwencję, to wieś była bardziej zmobilizowana, miasta mniej – mówi Marcin Duma, szef IBRiS. – Dziś wszyscy się dwoją i troją, by opowiedzieć, dlaczego trzeba iść na wybory do Parlamentu Europejskiego i jak zgarnąć mobilizacyjną premię. PiS stawia na powszechną europejską emocję związaną z kosztami transformacji. PO ma problem: jest za wcześnie, by komunikować osiągnięcia. Postawiła więc na program „Cela+”, by mobilizować swój elektorat. I wiązać go z zagrożeniem ze Wschodu – wyjaśnia Duma.

Aby zmobilizować zwolenników swojej partii, Donald Tusk zapowiedział już na 4 czerwca wiec na placu Zamkowym w Warszawie.

Czy opozycja zachęci wieś i małe miasta?

Co planuje PiS? Z naszych rozmów wynika, że na ostatnim etapie kampanii wyborczej postawi jeszcze mocniej na mobilizację własnego elektoratu, przede wszystkim na wsi i w małych oraz średnich miastach. W czwartek zaś były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział raport PiS o pół roku rządów PO i niespełnionych obietnicach rywali.