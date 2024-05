- To nie chodzi o to, żeby dzisiaj kogoś straszyć. Taki plecak, czy posiadanie takiego „plecaka bezpieczeństwa” jest dobre również na wypadek jakiejkolwiek klęski żywiołowej, jakiegoś nagłego zdarzenia. Tak jak musimy jako rodzice przygotować zawsze do porodu w walizkę, ubranie dla malucha, to musi być gotowe nie na dzień porodu, ale dużo wcześniej. Trzeba być gotowym na każdą sytuację - dodał Kosiniak-Kamysz, któremu niedawno urodził się syn - dodał.

Opozycja krytykuje wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza za wypowiedź o „plecaku ewakuacyjnym”

Informacja, że szef MON ma spakowany „plecak ewakuacyjny” ściągnęła na niego falę krytyki m.in. ze strony polityków opozycji twierdzących, ze słowa wicepremiera i ministra obrony mogą zwiększyć poczucie zagrożenia Polaków.



Były szef MON, Mariusz Błaszczak napisał w serwisie X, że "takie słowa — nawet jeśli intencje są dobre — nie sprawiają, że Polacy czują się bezpieczne.



„To jednak nie będziemy wgniatać Putina w ziemię?" - pytał z kolei w kontekście wypowiedzi Kosiniaka-Kamysza szef Nowej Nadziei, poseł Konfederacji, Sławomir Mentzen.