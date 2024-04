Donald Tusk: Płace w Polsce wzrosły najbardziej od 26 lat

Tusk mówił też, że w czasie, gdy on jest premierem „płace wzrosły o 12 proc., przy inflacji 2 proc.”. - Jest to największy wzrost płac w Polsce od 26 lat. Jedną z przyczyn są nasze decyzje o podwyżce płac w budżetówce, dla nauczycieli. Gdy daje się tak masywne podwyżki jak 20 proc. w budżetówce, 30 proc. dla nauczycieli, to rynek nie pozostaje bierny. Pracodawcy też muszą więcej płacić pracownikom — mówił.



- Te dane cieszą chyba każdego w Polsce, a mnie jako premiera cieszą szczególnie mocno — dodał.



Bartłomiej Sienkiewicz do PE? W odpowiedzi Donalda Tuska jest sugestia

Tuska pytano o to, którzy ministrowie jego rządu mogą udać się do Parlamentu Europejskiego.



Jak stwierdził decyzja o listach do Parlamentu Europejskiego zapadnie w środę. - Na miejscu Bartłomieja Sienkiewicza nie używałbym takich spektakularnych porównań - tak Tusk odparł nawiązując do zacytowanych wcześniej słów Sienkiewicza, który nazwał PE „cmentarzyskiem politycznych słoni”.



Donald Tusk zapowiadał wcześniej, że do zmian w rządzie dojdzie na przełomie wiosny i lata, przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego.