Badania Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) pokazują, że wydatki na wojsko na całym świecie rosły w rekordowym tempie w 2023 r. Globalne wydatki na wojsko osiągnęły w 2023 r. 2,443 bln dolarów, co oznacza wzrost o 6,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, przy czym stopa wzrostu jest najwyższa od 2009 r.

Wydatki na cele wojskowe na całym świecie wzrosły dziewiąty rok z rzędu. Po raz pierwszy od 2009 r. wydatki na cele wojskowe wzrosły we wszystkich pięciu regionach geograficznych zdefiniowanych przez SIPRI, przy czym szczególnie znaczący wzrost zaobserwowano w Europie, Azji, Oceanii i na Bliskim Wschodzie.

Mocarstwa inwestują w broń

Wydatki na cele wojskowe zwiększyło 10 głównych graczy. na czele ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Rosją. Wydatki wojskowe Rosji wzrosły w 2023 roku o 24 proc. do 109 mld dolarów, czyli o 57 proc. więcej niż w 2014 roku, kiedy Rosja zaanektowała Krym. Chiny, drugi co do wielkości inwestor w cele wojskowe na świecie, przeznaczyły w 2023 r. na broń około 296 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 6,0 proc. w porównaniu z 2022 r. Był to 29. z rzędu rok wzrostu chińskich wydatków wojskowych.

2 proc. PKB na wojsko. Tylko jedna trzecia państw NATO spełnia to kryterium

Dziesięć lat po tym, jak członkowie NATO oficjalnie zobowiązali się do wydawania 2 proc. PKB na obronę, w 2023 r. 11 z 31 członków NATO osiągnęło lub przekroczyło ten poziom, co stanowi najwyższą liczbę od czasu podjęcia zobowiązania. Ponadto 28 członków NATO osiągnęło kolejny cel, jakim jest przeznaczenie co najmniej 20 proc. wydatków wojskowych na „wydatki na sprzęt” w 2023 r. w porównaniu z 7 państwami w 2014 r.