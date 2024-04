Wrócą inspekcje w placówkach dyplomatycznych. To skutek afery wizowej

„Sposób, w jaki działa system rezerwacyjny, dał niektórym pracownikom ambasady wiele okazji, by wyłudzić pieniądze od osób starających się o wizę” – mówił jeden z rozmówców portalu.

Zdaniem rządu o tym, że zniesienie inspekcji było niewłaściwe, świadczą „liczne pojawiające się publikacje medialne oraz prowadzone postępowania karne, których przedmiotem są nieprawidłowości w placówkach”. O co konkretnie chodzi, nie podaje. Jednak jest to dość czytelne nawiązanie do afery wizowej.

Choć wybuchła latem ubiegłego roku, sygnały o niej świadczące pojawiały się już wcześniej. Np. w 2021 roku serwis Sahara Reporters donosił o problemach z aplikowaniem o wizę w polskiej ambasadzie w Nigerii. „Sposób, w jaki działa system rezerwacyjny, dał niektórym pracownikom ambasady wiele okazji, by wyłudzić pieniądze od osób starających się o wizę” – mówił jeden z rozmówców portalu.

Czytaj więcej Polityka Michał Szczerba: Nie ma jednej afery wizowej, jest kilka afer wizowych Za rządów PiS do Polski próbowała wjechać olbrzymia grupa osób, która stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa – mówi Michał Szczerba, przewodniczący komisji śledczej ds. afery wizowej, KO, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

– Rozszczelnienie systemu kontroli i nadzoru nad urzędami konsularnymi było na rękę tym, którzy próbowali ręcznie sterować wydawaniem wiz – mówi Michał Szczerba z KO, przewodniczący komisji śledczej ds. afery wizowej. Jednak to tylko jedna z wielu afer w ostatnich latach w placówkach zagranicznych, o których informowały media.

Liczne nieprawidłowości

Regularnie podawały one informacje o mobbingu, do którego miało dochodzić m.in. w Czechach, Pakistanie i Islandii. W „Rzeczpospolitej” opisywaliśmy sprawę mobbingu w Instytucie Polskim w Madrycie, którego miała dopuszczać się Gabriela Słowińska, córka szarej eminencji PiS Gabriela Beszłeja.