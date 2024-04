Andrzej Duda: Zostałem zaproszony przez Donalda Trumpa do jego prywatnego mieszkania

Nieoficjalną informację o tym, że Donald Trump, który po zwycięstwie w prawyborach jest na drodze do otrzymania nominacji Partii Republikańskiej przed listopadowymi wyborami na prezydenta USA, spotka się w środę z prezydentem Andrzejem Dudą, potwierdziła agencja Associated Press.



Prezydent Andrzej Duda udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotka się m.in. z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem. To druga wizyta polskiego prezydenta w USA w ciągu miesiąca. Ostatnio Andrzej Duda wraz z premierem Donaldem Tuskiem został przez prezydenta Joe Bidena przyjęty w Białym Domu. W kolejnych dniach prezydent odwiedzi Kanadę i porozmawia z premierem Kanady Justinem Trudeau.

Prezydent Andrzej Duda komentuje swoje spotkanie z Donaldem Trumpem. „To normalne”

Planowane spotkanie Donalda Trumpa z Andrzejem Dudą częściowo krytycznie komentowali politycy koalicji rządzącej. W czasie briefingu prasowego w środowy wieczór odniósł się do tego sam prezydent RP, zauważając, że głowy państw „spotykają się ze swoimi kolegami, zwłaszcza tymi, którzy kiedyś sprawowali urzędy prezydenckie w swoich krajach”. — To normalna praktyka, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Prezydenci spotykają się też w czasie swoich wizyt zagranicznych z różnymi politykami. To normalne, że jeżeli jakieś państwo ma dobre stosunki z drugim państwem, to chce, żeby te relacje były najlepsze, z przedstawicielami różnych stron scen politycznej — mówił w Nowym Jorku.



— Chcę podkreślić jeden aspekt: tak, rzeczywiście to spotkanie będzie miało miejsce dzisiaj wieczorem, zostałem zaproszony przez Donalda Trumpa do jego prywatnego mieszkania, mogę tak powiedzieć, więc to jest naprawdę zupełnie prywatna wizyta, prywatne zaproszenie — zaznaczył Duda. — Współpracowaliśmy razem przez 4 lata, znamy się, jesteśmy w dobrych relacjach i to prostu prywatne spotkanie w związku z moją obecnością w Nowym Jorku — wyjaśniał.