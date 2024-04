Najbardziej konkurencyjnymi ofertami, jakie miał na stole rząd Argentyny, były duńskie F-16 i chińskie JF-17. F-16 to samoloty wielozadaniowe, to znaczy mogą wykonywać szeroki zakres zadań, od walki powietrznej po atakowanie celów naziemnych. Są szybkie, łatwe w manewrowaniu i używane przez siły powietrzne prawie 30 krajów.

Dla USA najważniejsze jest, by Argentyna nie kupiła chińskich myśliwców

„Na ich korzyść przemawia fakt, że są to samoloty z bardzo sprawdzonym systemem i ponad 50-letnim doświadczeniem” – mówi Andrei Serbin Pont, specjalista ds. bezpieczeństwa i obrony. Z drugiej strony JF-17 mają nowocześniejszą technologię i Chiny były skłonne dostarczyć im szereg nowocześniejszej broni o większym zasięgu. Ekspert ds. bezpieczeństwa zauważa jednak, że „JF-17 wzbudził wątpliwości co do jego wsparcia logistycznego, ponieważ był to słabo przetestowany system i ze względu na koszty modernizacji”. Zakup lotnictwa wojskowego to zawsze inwestycja długoterminowa, wymagająca gwarancji, że dostawca zapewni szkolenia i części zamienne.

Dyplomata Diego Guelar podkreśla, że sprzedaż oznacza także koniec brytyjskiego weta, a to dzięki temu, że Stany Zjednoczone „zaciekle walczyły”, aby Chiny nie stały się głównym dostawcą broni do Ameryki Łacińskiej. „JF-17 to dobry produkt, a Chiny ułatwiały kredytowanie i dostarczały broń” – mówi Guelar, który był ambasadorem Argentyny w Chinach i USA.

Samoloty F-16, które przybędą do Argentyny, zostały zmodernizowane i utrzymane w bardzo dobrym stanie przez Danię. Pomimo zaawansowanego wieku sprzedawanych Argentynie myśliwców eksperci są zgodni, że dzięki nim argentyńskie siły powietrzne ponownie znajdą się wśród najnowocześniejszych w regionie, ustępując tylko Brazylii i Chile.

Celem Stanów Zjednoczonych nie jest posiadanie przez Argentynę F-16, lecz to, aby Argentyńczycy nie pozyskali chińskich myśliwców - zauważają eksperci.