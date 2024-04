- Gdybym miał patrzeć na główne zagrożenie dla spójności PiS-u to będzie nim to, kto zostanie kandydatem PiS-u na prezydenta i czy rzeczywiście cała formacja PiS-owska – łącznie z Suwerenną Polską – będzie chciała tego kandydata poprzeć. Gdyby miał to być na przykład Morawiecki, to nie należy liczyć, że Suwerenna Polska go poprze. Choć zasadniczo powinna, skoro tworzą koalicję - stwierdził gość programu. - Morawiecki zgłosił swoją kandydaturę, ale z kolei po stronie Kaczyńskiego entuzjazmu dla tego pomysłu nie widać. Nie zmienia to jednak faktu, że jak się robi badania, to ciągle najpopularniejszym politykiem PiS-u jest Mateusz Morawiecki. Więc Kaczyński będzie musiał się zastanowić czy mimo to realizować wariant drugi, czyli tzw. „Duda bis” – czyli szukać jakiegoś młodego polityka, którego dopiero trzeba będzie wylansować – czy postawić na sprawdzonego Morawieckiego. A to tylko początek góry problemów, która czeka prezesa — dodał.

Prof. Antoni Dudek: Wybory do PE? Wróżę Lewicy słaby wynik. Nie twierdzę, że to będzie katastrofa, ale jej nie wykluczam

Czy PiS ma szansę wygrać wybory europejskie? - Tak, gdyby Donald Tusk wziął Lewicę na swoje listy wyborcze, to te kilka procent Lewicy by przeważyło - ocenił prof. Dudek. - Póki co sytuacja wygląda tak, że PiS ciągle – co pokazały wybory samorządowe – jest o te 3-5 procent silniejsze od KO. To się raczej do początku czerwca nie zmieni, bo co takiego miałoby się wydarzyć, żeby te kilka procent się przeważyło na szalę KO. Ja uważam, że PiS ma szansę mieć najwięcej procent głosów, natomiast europosłów więcej i tak łącznie będzie miała koalicja rządowa - podkreślił.

- Pytanie o los Lewicy. Ona z wyborów samorządowych wychodzi bardzo osłabiona. Lewica i Trzecia Droga wydają się mniej więcej podobnej wielkości koalicjantami. Natomiast jak się spojrzy na liczbę radnych do sejmików, to Trzecia Droga ma łącznie w skali kraju 80 radnych, a Lewica ma 10 razy mniej. To pokazuje skalę osłabienia Lewicy w wyborach samorządowych - powiedział politolog. - Nie kryję, że się spodziewałem, iż po takim ciosie nastąpią radykalne, personalne zmiany w kierownictwie. A zdaje się, że ci sami ludzie będą kierować Lewicą w wyborach europejskich, co samorządowych. Wynik będzie więc prawdopodobnie bardzo podobny, czyli bardzo słaby - dodał. - Nie twierdzę, że Lewica nie będzie miała żadnego europosła, bo to już w ogóle byłaby katastrofa, ale może to być daleko mniej, niż ma obecnie. Ja wróżę Lewicy słaby wynik, choć nie twierdzę, że to będzie katastrofa. Ale jej nie wykluczam. Właśnie katastrofa polegająca na tym, że Lewica żadnego europosła nie będzie miała. Tu ordynacja jest korzystniejsza dla słabych graczy, bo ordynacja sejmikowa premiuje silniejszych. W przypadku PE jest to bardziej proporcjonalne - zaznaczył prof. Antoni Dudek.