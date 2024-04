Opór republikanów przed wsparciem dla Kijowa. Ukraina musi czekać

W tym tygodniu Johnson próbował wypracować kompromis w sprawie ustawy. Jednym z jego pomysłów było częściowe zastąpienie grantów dla Ukraińców pożyczkami. Innym – powiązanie ustawy ze zniesieniem przez Bidena zakazu stosowania technologii łupkowej przy wydobyciu gazu albo umocnienie ochrony przed nielegalnymi imigrantami na granicy z Meksykiem. Wszystko zdało się jednak na nic. Johnson, który w piątek spotyka się z Trumpem w jego rezydencji na Florydzie Mar-a-Lago, nie zgodził się nawet przyjąć przebywającego w Waszyngtonie Camerona, który chciał go przekonać do wsparcia Ukraińców.

Im gorzej, tym lepiej

Brytyjczyk, jako były premier, został wcześniej zaproszony do rezydencji Trumpa. Tłumaczył, że jeśli miliarder wróci w styczniu do Białego Domu, to znacznie łatwiej przyjdzie mu porozumieć się z Putinem, jeśli Ukraina będzie wówczas odnosić zwycięstwa na froncie. Tego się zaś nie da zrobić bez uwolnienia już teraz przez Kongres pomocy dla Kijowa.

Wydaje się jednak, że nie uzyskał u Trumpa zrozumienia. Rzecznik Amerykanina podał po spotkaniu, że rozmawiano jedynie o tym, jak „zakończyć rzeź w Ukrainie”. Na początku tygodnia „Washington Post” ujawnił, że w razie odzyskania prezydentury Donald Trump będzie chciał przekonać Kreml do pokoju w zamian za uznanie aneksji przez Rosję Krymu i Donbasu. Miliarder wielokrotnie chwalił się, że dojdzie do porozumienia z Putinem „w 24 godziny”.

Według sondaży 53 proc. wyborców republikańskich jest przeciwnych dalszemu wsparciu wojskowemu dla Ukrainy

Według sondaży 53 proc. wyborców republikańskich jest przeciwnych dalszemu wsparciu wojskowemu dla Ukrainy (75 proc. głosujących na demokratów opowiada się natomiast za taką pomocą). Trump uważa jednak, że wszystko, co pokazuje słabość administracji swojego konkurenta, zwiększa jego własne szanse na zwycięstwo.

Rozstrzeliwanie księży

Tego podejścia nie zmieniło także wystąpienie w środę przed Izbą Reprezentantów głównodowodzącego siłami NATO, amerykańskiego generała Christophera Cavoli. Wskazał on, że z braku amunicji dziś Ukraińcy wystrzeliwują pięć razy mniej pocisków niż Rosjanie i jeśli nie nadejdzie szybko wsparcie z USA, wskaźnik ten spadnie do 10 procent. – Bazując na moim doświadczeniu 37 lat służby w siłach zbrojnych, wiem, taki układ prowadzi do przegrania wojny – ostrzegł Cavoli.