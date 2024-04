Samorządy w powyborczym galimatiasie. Bałagan ze ślubowaniami

Sprawę gmatwa jeszcze art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie mówiący o tym, że kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Mówiąc wprost: kadencje wójtów, burmistrzów i prezydentów też powinny się kończyć 30 kwietnia. Problem dotyczy wszystkich gmin i miast na prawach powiatu, w których nie będzie drugiej tury (ta odbędzie się 21 kwietnia i tam siedmiodniowy termin nie będzie przeszkodą, bo 30 kwietnia kończy się kadencja rady).

– Ustawodawca popełnił ewidentny błąd, mamy terminy wzajemnie się wykluczające. W mojej ocenie, tam gdzie nie ma drugiej tury, stara rada gminy nie ma już mocy sprawczej, choć jej kadencja kończy się ostatniego dnia kwietnia. To jest termin ustawowy i tego należy się trzymać – mówi „Rzeczpospolitej” Jan Golba, burmistrz Muszyny, który wygrał reelekcję na następną kadencję w pierwszej turze.

Wybory samorządowe 2024: PKW usiłuje ratować sytuację

Państwowa Komisja Wyborcza w poniedziałek rozesłała do komisarzy wyborczych alarmujące pismo, w którym przyznaje, że zwołanie w terminie wyznaczonym przez ustawę (art. 26) sesji rady w celu złożenia ślubowania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) „jest niemożliwe”. Co proponuje PKW? „Zobowiązuje komisarzy wyborczych do uwzględnienia w porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranej rady ślubowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta)”.

Mówiąc wprost, komisarze wyborczy mają wyznaczać obrady pierwszych sesji nowych rad od 1 maja.



Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Wybory samorządowe, a jednak partyjne Choć lekką przewagę zyskały formacje demokratyczne, prawicy lekceważyć nie można. Wciąż jest silna siłą swojego elektoratu. I będzie jeszcze długo.

Jeden z samorządowych prawników: – PKW wyłącza sobie w ten sposób art. 29a ustawy o samorządzie gminnym. Nie wiem, czy komisarze wezmą na siebie odpowiedzialność karną, bo to poważna sprawa. Ślubowanie musi się odbyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników wyborów, a wszystko na to wskazuje, że termin ten zostanie przesunięty aż blisko o miesiąc, bo PiS doprowadził do kompletnego bałaganu w przepisach.