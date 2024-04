Bardzo dobrze, że takie dokumenty w końcu zostaną przekazane i ujawnione, czekamy na to 14 lat – o wiele za długo. Rozumiem, że prokuratura kierowana przez pana Ziobro miała zapewne kłopot w powiedzeniu tego, co powie, bo była blokowana przez komisję Macierewicza. Jestem przekonany, że profesjonalna praca prokuratorów biegłych pokaże nam ciąg błędów, który doprowadził do katastrofy. Wczoraj już słyszeliśmy, że prokuratura nie znalazła niczego takiego, jak dowody na istnienie środków wybuchowych w samolocie. Wiem jaka będzie narracja Macierewicza – że prokuratura została przekabacona przez nową władzę i dlatego mówi także rzeczy. Na szczęście w Polsce jest sporo rozsądnych ludzi, którzy – jak sądzę – usłyszą argumenty, które warto rozważyć. Te dokumenty prokuratury i opinie biegłych zamkną być może w jakiś sensie tę walkę toczoną między faktami a kłamstwem, proponowaną przez Antoniego Macierewicza. Na pewno dla jakiejś części społeczeństwa – bo żelazny elektorat PiS-u będzie wierzył w zamach i tu niewiele to zmieni.

Jarosław Kaczyński często jest zaczepiany na Placu Piłsudskiego przy pomniku smoleńskim, kiedy składa kwiaty. Powinien być w takim momencie tak traktowany przez swoich przeciwników?

Ja jestem człowiekiem umiarkowanym i łagodnym – mnie tego rodzaju działania się nie podobają – niezależnie od tego komu i z której strony one wychodzą. Uważam, że jeśli ktoś chce składać wieńce przed jakimś miejscem upamiętnienia, to powinno się mu dać taką szansę i to uszanować. PiS jest odpowiedzialny za wzrost emocji – przez lata budował swoją pozycję na polaryzacji społeczeństwa i twardym pokazaniu, że „my jesteśmy ci dobrzy, a ci inni to są ci źli”. Dziś niestety ten poziom emocji, który możemy obserwować – przy pomniku Smoleńskim, ale także przy innych miejscach – jest rezultatem takiej polityki. Polityki polaryzacji, dzielenia, używania bardzo ostrego języka. To się udziela wszystkim. Ja jestem jak najdalszy od tego. Uważam, że umiar, kultura, wzajemny szacunek – jeśli nawet mamy do czynienia z ludźmi o bardzo odmiennych poglądach – to jednak jest szansa na przeżycie nas wszystkich razem. Jeżeli nie będziemy chcieli szanować się choć minimalnie, to kiedyś się pomordujemy.

Wybory samorządowe 2024. Aleksander Kwaśniewski: Wynik Lewicy? Nad tym nie można przejść obojętnie i powiedzieć „nic się nie stało"

Czy sztandar Nowej Lewicy powinno się wyprowadzić po dosyć złym wyniku wyborów samorządowych? A może tylko samego przewodniczącego, Włodzimierza Czarzastego?

Lewica jest formacją, która przeżywała już rożne chwile – wzlotów i upadków. Będzie w jakiejś formie istniała, bo w Polsce jest elektorat lewicowy, co widać między innymi po deklaracjach młodych ludzi, którzy są zainteresowani takim programem i sposobem myślenia. Natomiast ludzie się zmieniają. Nie wiem, czy Lewica będzie chciała teraz przeprowadzić taką głęboką, programową dyskusję przez wyborami do PE, ale po wyborach europejskich to już będzie najlepsza pora, żeby zastanowić się, dlaczego te wyniki są takie słabe. Ale – co najgorsze – oni uciekają fizycznie, tracą w tych wyborach. W wyborach parlamentarnych stracili kilkaset tysięcy wyborców, podobnie w wyborach samorządowych. Nad tym nie można przejść obojętnie i powiedzieć „nic się nie stało”. Coś się dzieje, nie wiem, czy zmiany przywództwa są wystarczające. Nie wiem, czy nie trzeba zastanowić się nad bardziej czytelną – i nie tylko światopoglądową – ofertą ramową. Wiele kwestii jest do przemyślenia i ta dyskusja jest nieuchronna. Pytanie tylko o termin – czy warto robić to przed wyborami europejskimi i stracić trochę tego impetu kampanijnego. To jest jak w piłce nożnej – pytanie, czy warto trenera wymieniać w trakcie sezonu, czy po sezonie. W polskiej piłce raczej panuje przekonanie, że trenera można zmienić w trakcie sezonu. Różne są koncepcje, ale ja bym oczekiwał przede wszystkim – nie publicznie, ale w gronie ludzi Lewicy – poważnej rozmowy z udziałem poważnych socjologów na temat tego, co się dzieje, dlaczego mają niezły program i potencjalne wsparcie młodego pokolenia, a te wyniki wciąż są takie, jakie są.