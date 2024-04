Trzecia Droga ma być asertywna

Tak jak już pisała „Rzeczpospolita”, po wyborach samorządowych w koalicji może być jeszcze więcej wewnętrznej polityki wokół konkretnych projektów ustaw. Takich jak np. jeden z flagowych pomysłów rządu, czyli przyjęty we wtorek program „Aktywny rodzic” zaprezentowany przez Donalda Tuska, ministrę pracy, polityki społecznej i rodziny Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk z Lewicy i sekretarz stanu w tym resorcie Aleksandrę Gajewską z KO. Ale już wcześniej Szymon Hołownia, lider Polski 2050, zapowiadał, że jego partia uważnie będzie przyglądać się projektowi i być może zgłosi do niego poprawki. To padło po raz pierwszy już w trakcie spotkania wyborczego w Łomży, w piątek tuż przed ciszą wyborczą przed wyborami samorządowymi. I odwrotnie, Lewica – a konkretnie Dziemianowicz-Bąk – zapowiedziała już wiele tygodni temu „czerwone linie” w sprawie projektu zmian w składce zdrowotnej.

Nowe tematy będą pojawiały się nieustannie wraz z próbami realizacji kolejnych obietnic. Np. ze sfery zmian w Funduszu Kościelnym, kwestii mieszkaniowych (ważnych dla Lewicy), podatkowych – wszędzie, gdzie krzyżują się poglądy i interesy partii tworzących koalicję. – Trzecia Droga będzie asertywna – zastrzega jeden z naszych rozmówców z TD. I zastrzega, że nie ma co tego mylić z „agresywnością”. Lewica czy KO też ani myślą rezygnował ze swoich postulatów. To zapowiada kolejne przeciągania liny w ramach koalicji, w Sejmie i w rządzie. Ale wielu z naszych rozmówców deklaruje, że awantury (jak ta o aborcję) będą przeciwskuteczne i zaszkodzą tylko wszystkim partiom w kampanii. Dużo lepsza zdaniem naszych informatorów miałaby być próba powrotu do atmosfery z końca kampanii wyborczej do Sejmu, gdy liderzy nie atakowali się wzajemnie.

Czytaj więcej Polityka Po wyborach samorządowych: PSL żąda oddania ministerstwa przez Lewicę Oddania przez Lewicę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej albo Ministerstwa Nauki ma żądać od Lewicy PSL, po tym jak partia Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia uzyskała jedynie 6,23 proc. w wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju - informuje Onet.

Wewnętrzne rozliczenia po wyborach

Po wyborach samorządowych w każdej z partii – również w PiS – czas na wewnętrzne analizy i podsumowania. W koalicji najgorsze nastroje są przede wszystkim w Lewicy, która nie osiągnęła swojego celu, jakim był co najmniej 10-procentowy wynik wyborczy w wyborach do sejmików. Ale wyciąganie wniosków z wyników trwa w Trzeciej Drodze i w PO. W Platformie najwięcej euforii budzą te z dużych miast, zwłaszcza z Warszawy i Krakowa. Co do Trzeciej Drogi, to – w kontekście wyborów do PE, do których PSL i Polska 2050 mogą wystartować również jako wspólny komitet (szanse na to oceniane są na 80 proc.) – analizowane są wyniki kandydatów z PSL i Polski 2050, przede wszystkim na poziomie sejmików.

Wewnętrzne dyskusje trwają również w samej Lewicy. „Jak się przegrywa albo zdobywa niesatysfakcjonujący wynik, to nie szuka się winnych w innych partiach albo własnym elektoracie, tylko robi się diagnozę co robimy nie tak, koryguje kurs, wprowadza zmiany i walczy o lepszy wynik w następnych wyborach” – napisała po wyborach ministra ds. równości Katarzyna Kotula. Zostało to odczytane jako głos wobec postawy obecnego kierownictwa Nowej Lewicy.