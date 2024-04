Wybory samorządowe: Oficjalnie - pierwszy sejmik dla PiS. Na Podlasiu partia poprawiła wynik

Sejmik województwa podlaskiego jest tym samym pierwszym sejmikiem co do której jest już oficjalnie potwierdzone zwycięstwo PiS.



Wybory samorządowe 2024: PiS z niemal dwa razy lepszym od KO wynikiem w wyborach do sejmiku w województwie podlaskim

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w wyborach do sejmiku 43,47 proc. głosów — to oznacza, że PiS poprawił swój wynik w porównaniu do 2018 roku (wówczas uzyskało 41,64 proc. głosów).



Wyniki badania exit poll po wyborach do sejmików PAP

KO zdobyła w wyborach do sejmiku podlaskiego 22,75 proc. głosów — co oznacza stratę w porównaniu do wyborów z 2018 roku (wówczas było to 24,14 proc.).