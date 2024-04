Wybory samorządowe 2024. Prezydent Torunia przegrał w I turze, ale jeszcze powalczy

Ci, którym się wydawało, że PiS zupełnie zostanie wdeptany w ziemię, nie mają powodu do satysfakcji - powiedział prof. Jarosław Flis, komentując badania exit poll po wyborach samorządowych. - PiS się wystraszył, że wszystko straci, więc teraz – nawet, jeśli poniósł straty – to wydają się one mniejsze, bo są mniejsze niż oczekiwano - zaznaczył socjolog.