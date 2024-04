Aleksander Kwaśniewski: Donald Tusk przegrał, ale nie sromotnie

- Wiadomość o tym, że PiS jest w straszliwym kryzysie jest absolutnie nieprawdziwa — zauważył też Kwaśniewski.



A czy koalicji nie zaszkodziła kłótnia o aborcję przed wyborami między Lewicą a Trzecią Drogą?



Czytaj więcej Polityka Prof. Anna Wojciuk: Wynik wyborów samorządowych utrwali władzę Jarosława Kaczyńskiego w PiS - Jeśli te wyniki się utrzymają, PiS będzie wygranym. Ta trwałość poparcia dla PiS jest godna uwagi, chociaż polityka tej partii była słaba w ostatnich miesiącach - komentuje wyniki badania exit poll po głosowaniu do sejmików w wyborach samorządowych prof. Anna Wojciuk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Aleksander Kwaśniewski: Bez współpracy w koalicji żelazny elektorat PiS będzie wygrywał kolejne wybory

- Zabrakło przez jakiś czas dialogu między liderami ugrupowań koalicyjnych. To jest fatalne. Myślę, że ten wynik wyborów — zwycięstwo w wyborach do sejmików PiS-u, ono jest takim dobrym zimnym prysznicem, który każe tym wszystkim ugrupowaniom zdawać sobie sprawę, że jak się pokłócą, to PiS wróci do władzy — odpowiedział były prezydent.



- Bez współpracy w koalicji żelazny elektorat PiS-u będzie wygrywał kolejne wybory — dodał.



Mówiąc o wyniku wyborów prezydenckich w Warszawie Kwaśniewski pogratulował dobrej kampanii Magdalenie Biejat, która zajęła w stolicy trzecie miejsce.